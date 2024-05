Momentaneamente in campo contro il Fulham, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia del match, è tornato a parlare sul Mondiale per Club dopo la risposta della FIFA alla richiesta fatta dai calciatori di ridurre il numero di club partecipanti per smaltire i calendari: "Un giorno si siederanno l'uno con l'altro e si renderanno conto che ci sono 365 giorni in un anno, non di più", ha detto Pep. "Noi ci saremo. Cosa posso dire? Possiamo cambiarlo? Possiamo provarci a cambiare questa cosa, ma magari non ci riusciremo".