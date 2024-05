Una festa infinita quella dell'Inter, campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia.

I nerazzurri torneranno ad allenarsi martedì, dopo i tre giorni di riposo concessi da Inzaghi. Da preparare il match con la Lazio, l'ultimo casalingo della stagione, in programma domenica alle 18. E non sarà un appuntamento normale, perché appunto si continuerà a festeggiare in grande il tricolore appena arrivate.

Dopo il fischio finale, ci sarà la cerimonia con la consegna del trofeo da parte della Lega Serie A in un Meazza stracolmo. Come ricorda la Gazzetta, poi, sarà la volta del concerto, con Ligabue che canterà l'immancabile "Urlando contro il cielo" e Tananai che proporrà due brani.

Lunedì 20 maggio, invece, al Castello Sforzesco è in programma l'evento privato per dipendenti e sponsor. Anche in quell'occasione, musica a tinte nerazzurre: al microfono Max Pezzali e il trio Madame, Rose Villain e lo stesso Tananai che canterà per la prima volta dal vivo "Ho fatto un sogno", la canzone celebrativa del ventesimo scudetto. Non ci saranno il presidente Steven Zhang e il padre Jindong, patron di Suning, ma alla serata sono stati invitati anche alcuni esponenti del colosso di Nanchino in rappresentanza della proprietà.