La Curva Sud protesta ancora e sciopera anche questa sera nella sfida del Milan contro il Cagliari. Di seguito la nota del tifo organizzato: "Senza voler puntare il dito contro nessuno e senza cercare colpevoli, abbiamo voluto evidenziare e ricordare alla dirigenza da dove parte un progetto che possa dirsi vincente: parte da una società che sia coesa e compatta in ogni suo elemento, che sia ambiziosa e non si accontenti di arrivare nelle prime 4 perché il Milan è nato per vincere, per primeggiare lottando con tutte le sue forze e perché “chi si accontenta gode” non vale per Milano e per il Milan, il progetto parte da una società che sia capace di muoversi con disinvoltura in ogni campo: da quello di gioco al calciomercato, dalle sedi istituzionali ai media dove in troppe occasioni si è trattato il Milan, squadra e società, in modo irrispettoso e iniquo proprio per la mancanza di una efficace strategia comunicativa, che dovrà essere poi unita a una sicura, affidabile e oculata programmazione che riguardi l’area tecnica e lo staff della squadra per le prossime stagioni".