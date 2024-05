Anche Sky Sport conferma la notizia lanciata oggi da Il Sole 24 Ore (RILEGGI QUI): all'inizio della prossima settimana è prevista al firma tra Steven Zhang e il fondo californiano Pimco per un nuovo prestito che andrà a rifinanziare i 380 milioni di euro (compresi gli interessi) da restituire ad Oaktree.

"La direzione è sempre quella - riferiscono i colleghi dell'emittente -. Ancora non è chiusa ma da quel che filtra in settimana (il 15 o il 17) salvo sorprese dovrebbe esserci la definizione e la firma con fondo americano Pimco per 3 anni a 420/430 milioni. Il 20 maggio scade il prestito Oaktree".

