Vittoria importante per il Bologna che si impone per 2-0 in casa del Napoli e già domani potrebbe ottenere l'aritmetica certezza della Champions League. A decidere il match le reti di Ndoye e Posch nei primi 12' del match. Gli azzurri dal canto loro vedono ormai sempre più improbabile l'ingresso in Europa. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: