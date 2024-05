Il Como torna in Serie A dopo 21 anni e mentre Cesc Fabregas promette un viaggio a Ibiza per tutta la squadra, come da video già diventato virale sui social, il tecnico dei lariani Osian Roberts esprime legittimamente tutta la sua soddisfazione per questro traguardo raggiunto nel giro di pochi mesi dal suo arrivo in Italia: "Abbiamo sempre pensato alla Serie A e a gennaio l’ambizione della squadra si è vista. Già possedevamo grandi giocatori. Essere promossi in Serie A era il sogno che avevo quando sono arrivato. Ce l’abbiamo fatta. È una grande soddisfazione vedere la gioia delle persone", le parole riportate da PianetaSerieB.