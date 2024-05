Cominciamo dalla fine, non quella sperata dall'Inter Primavera, illusa da un gol di Stankovic proprio allo scoccare del 90'. Il 3-3 firmato dal capitano, a completamento di una rimonta avviata da Lavelli al 76' all'interno di un secondo tempo disseminato da errori nelle due aree di rigore per i nerazzurrini, sembra l'ultima parola di una partita che ha già regalato diversi colpi di scena. Sembra, appunto, perché dietro l'angolo, al sesto minuto di recupero, arriva quello più inaspettato e amaro per i ragazzi di Cristian Chivu, che appena vedono entrare in porta il pallone spinto da Kone si rendono conto di aver buttato via 3 punti nell'extra time nel giro di una settimana. Quelli necessari per mettere in cassaforte il primo posto a una giornata dalla fine. Il discorso è rinviato all'ultima giornata, nella quale comunque l'Inter partirà in vantaggio sulla Roma seconda (per la differenza reti o per i punti di distacco, a seconda di come finirà la gara di domani tra i capitolini e il Lecce).

97' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Formello! Vittoria incredibile al sesto minuto di recupero per la Lazio, che trova la forza con Kone di rispondere al 3-3 di Stankovic che sembrava definitivo al 90'. L'Inter rovina tutto nel finale come era già successo col Verona, ma qui torna a casa con un pugno di mosche. Il discorso primo posto è rinviato all'ultima giornata.

96' - KONE ALL'ULTIMO RESPIRO, BEFFA ATROCE PER L'INTER! Pazzesco a Formello: terzo sorpasso della Lazio, che fa 4-3 sull'ultimo pallone disponibile con Kone che appoggia in rete da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

92' - Espulso Sanderra, tecnico della Lazio: evidentemente le sue proteste sono state ritenute eccessive dall'arbitro.

91' - Assegnati 5' di recupero.

90' - E ALLA FINE ARRIVA STANKOVIC, 3-3 DELL'INTER! Con pazienza, i nerazzurrini fanno girare il pallone vicino all'area, con Aidoo che con l'extra pass trova al limite Stankovic, bravo a piazzare il pallone laddove Renzetti non può arrivare.

89' - Cuzzarella prende il posto di Sardo nella Lazio, si va incontro a un recupero corposo.

88' - Altre forze fresche per l'Inter: Bovo e Spinaccè per l'assalto finale. Escono Cocchi e Di Maggio.

87' - L'Inter cinge d'assedio l'area della Lazio, che per ora tiene.

86' - Stabile, da terzino aggiunto, calibra male il passaggio in area per Cocchi. Che, pur impegnandosi, non riesce a tenere in campo il pallone.

85' - Altro cross di Aiddo che fa solo il solletico a Renzetti. C'è poco tempo, ma l'Inter non deve farsi prendere dalla frenesia.

84' - Per la prima volta dopo diversi minuti, la Lazio si riaffaccia nella metà campo interista grazie alla giocata individuale di Sardo.

82' - Cross solo potente di Aidoo, Renzetti fa suo il pallone senza problemi.

81' - Sanderra corre ai ripari mandando in campo Napolitano e Ferrari per Nazzaro e San Fernandes, applaudito dai presenti.

80' - Ora l'inerzia è tutta a favore dell'Inter, che sta arrivando con continuità al cross in questi ultimi minuti.

79' - Stankovic ci prova da distanza siderale: Renzetti, col brivido, para in due tempi.

78' - Si può ripartire dopo i soccorsi prestati a Sana Fernandes, che era stato colpito al volto poco prima del gol di Lavelli. Praticamente un deja vu della rete del 2-1 laziale.

76' - LAVELLI RIAPRE TUTTO, L'INTER ACCORCIA SUL 3-2! Gol al primo pallone toccato per il 36 nerazzurro, rapace nell'anticipare Renzetti in spaccata per correggere in porta il cross di De Pieri dalla destra.

74' - Raimondi tiene in vita l'Inter! Ennesimo affondo dello scatenato Sana Fernandes, che scappa via alla concorrenza, entra in area e calcia di punta da posizione defilata trovando il riflesso del portiere.

73' - La Lazio si difende bene, rintuzzando l'attacco da corner dell'Inter. Il pallone sputato fuori dall'area viene svirgolato da Di Maggio.

72' - L'Inter attacca a testa bassa, anche in maniera un po' caotica, portando a casa un tiro dalla bandierina.

71' - Altra sostituzione per Chivu: Inter più offensiva, De Pieri prende il posto di Akinsanmiro. Nella Lazio ingresso in campo per Sulejmani.

70' - Cocchi ci prova in spaccata, in zona secondo palo, dopo la spizzata di Lavelli. Non era facile, la palla si impenna sopra la traversa.

69' - Non molla comunque l'Inter! E' sempre Owusu a guidare i suoi, ma oggi non sembra giornata: altro tiro a salve, il muro biancoceleste respinge in corer.

68' - Coccho dà un'ancata a Kone mandandolo vicino alla panchina: fischio inevitabile dell'arbitro. Adesso anche un po' di frustrazione tra le fila interiste.

67' - Kone ha trovato ormai da qualche minuto le contromisure per fermare Cocchi, che ha perso la fiducia che aveva nel primo tempo sulla sua fascia di competenza.

66' - Cambi in casa Inter: Sarr e Kamate vengono richiamati in panchina, in campo Quieto e Lavelli.

64' - Perplesso Chivu in panchina. Risultato troppo punitivo per l'Inter, che ha pagato ogni errore che ha commesso.

62' - SARDO CALA IL TRIS, LA LAZIO SI PORTA SUL 3-1! Biancocelesti spietati dopo aver rischiato di incassare il pari: Sana Fernandes semina il panico nella difesa dell'Inter, poi calcia centrando un avversario. Il rimpallo diventa ghiotto per Sardo che, tutto solo in area di rigore, deve solo angolare il tiro per mettere fuori causa Raimondi.

61' - Ormai si gioca in una sola metà campo, quella della Lazio. L'Inter spinge alla ricerca del pareggio.

60' - Kamate si butta in area di rigore alla ricerca del penalty: l'arbitro alza la mano ravvisando una simulazione e ammonisce giustamente l'interista.

59' - Parte Stankovic... Barriera piena. Lo specialista delle punizioni dell'Inter non riesce ad alzare il pallone come avrebbe voluto.

58' - Di Tommaso spende un fallo per fermare Owusu lanciato a tutta velocità verso l'area laziale: giallo inevitabile per il numero 8.

57' - Problemino fisico per Sarr, toccato duro da Ruggeri. Nulla di che, l'attaccante di Chivu si è già rimesso in piedi.

56' - Ancora Owusu pericoloso! Non un grande angolo di tiro per il 7 nerazzurro, che comunque ci prova da posizione defilata mandando il suo diagonale non lontano dal palo. Renzetti, comunque, era sulla traiettoria.

55' - Resta in proiezione offensiva l'Inter, che ora beneficerà di una rimessa laterale vicino alla bandierina del corner. Rovina tutto Kamate, commettendo un fallo di sfondamento.

53' - Lazio un po' troppo attendista in questo avvio di ripresa. L'Inter, anche per via dello svantaggio, è decisamente più intraprendente.

52' - Situazione confusa nella trequarti interista, l'arbitro vede un fallo in attacco di un giocatore laziale e fischia un calcio di punizione in favore degli ospiti. .

49' - Non un inizio positivo per la Lazio, graziata due volte dall'Inter in 5'.

48' - OWUSU SI E' DIVORATO IL 2-2! Di Maggio fa tutto bene, conduce palla fino al limite dell'area, poi imbuca per Owusu che, davanti a Renzetti, stringe troppo la conclusione cogliendo il palo interno.

46' - Renzetti si prende un rischio inutile e quasi regala la doppietta a Di Maggio: Inter vicina al 2-2 all'alba della ripresa.

14.04 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Lazio-Inter Primavera!

47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo di Lazio-Inter Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-1 per i padroni di casa per effetto del golazo di Sana Fernandes che ha riportato in vantaggio i suoi al 42' dopo il botta e risposta in tre minuti Kone-Di Maggio tra 23' e 25'.

46' - Non riesce il bis a Di Maggio, che ha provato ad arrampicarsi su un cross messo in area ma non è riuscito a dare forza al colpo di testa perché fuori equilibrio.

45' - Assegnati 2' di recupero.

43' - Da dire che l'azione del 2-1 laziale parte da un mancato fischio dell'arbitro, che ha lasciato correre l'azione nonostante un colpo involontario al volto assestato da Kone a Cocchi.

42' - GOLAZO DI SANA FERNANDES, NUOVO SORPASSO DELLA LAZIO! Dal vertice basso dell'area di rigore, il portoghese disegna una traiettoria incredibile che si alza e poi si abbassa come se fosse telecomandata per cadere alle spalle di Raimondi dopo aver baciato la parte bassa della traversa.

40' - Sana Fernandes ubriaca di finte Aidoo, poi consegna il cross tra le mani di Raimondi.

39' - Si va al piccolo trotto verso la fine del primo tempo. La stanchezza e il caldo si fanno sentire, le due squadre hanno rallentato decisamente i ritmi.

36' - Secondo corner consecutivo in pochi secondi, si incarica della battuta Cocchi. In realtà è uno schema che si perde in un nulla di fatto.

34' - L'Inter torna ad attaccare con continuità: altro giro dalla bandierina, questa volta non sfruttato a dovere.

30' - Scocca la mezzora a Formello, 1-1 il parziale tra Lazio e Inter. Nel complesso meglio gli ospiti, che però si sono trovati nella scomoda posizione di recuperare lo svantaggio.

29' - Partita divertente ora, con un'azione pericolosa per parte. E' il turno della Lazio che, sempre riempiendo l'area avversaria con tanti uomini, va vicina al sorpasso con Sardo, che impatta il pallone tra testa e spalla e manda alto.

27' - L'Inter fa 1-1 anche a livello disciplinare: ammonito Stante.

25' - REAZIONE IMMEDIATA DELL'INTER, DI MAGGIO PAREGGIA I CONTI! Non dura molto il vantaggio della Lazio, colpita al cuore dal centrocampista goleador di Chivu, abile a trovare l'angolino alla sinistra di Renzetti con un tiro d'interno scoccato dal limite dell'area di rigore.

23' - PASSA A SORPRESA LA LAZIO, KONE FA 1-0! Sana Fernandes disegna il cross verso il secondo palo, dove irrompe Kone che colpisce di testa e porta in vantaggio i suoi. Evidente la complicità di Raimondi, troppo fermo su una soluzione tutt'altro che irresistibile.

21' - Sana Fernandes è il primo ammonito del match: il 7 della Lazio entra in ritardo, in scivolata, colpendo il piede di Stankovic. Provvedimento inevitabile dell'arbitro.

20' - Salvataggio provvidenziale di Bordon, che in scivolata cancella la possibilità di Sarr di battere in tranquillità a rete a pochi passi dalla porta. Apprezzabile ancora una volta l'iniziativa di Cocchi, che quando arriva sul fondo sbaglia raramente il cross con quel piede mancino.

16' - Si mette in luce Sana Fernandes, autore di una sgasata scenica sulla sinistra che disorienta Aidoo. Alla fine, il 7 della Lazio non porta a casa nulla di utile, ma deve ricominciare da capo.

15' - La risposta della Lazio: Sardo pennella verso il secondo palo, dove sbuca D'Agostini che di testa alza troppo la mira.

13' - Fallo in attacco commesso da Nazzaro: si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Inter.

12' - Stankovic vicino al gol del vantaggio! Il capitano dei nerazzurri prende l'ascensore nell'area piccola, poi dà una frustata al pallone mandandola di poco sopra la traversa.

11' - Ruggeri anticipa Sarr, pronto a colpire di testa sfruttando l'ottima assistenza da sinistra di Cocchi. L'Inter deve accontentarsi del corner.

10' - Ancora Milani a minacciare la difesa dell'Inter! Buono stacco a centro area del numero 3 laziale, che però non riesce a trovare la coordinazione per impattare il pallone con la testa.

9' - Si accende la Lazio con Milani, bravo a superare in velocità Aidoo sulla fascia sinistra. Il suo cross viene respinto in corner da Stabile.

7' - L'Inter manda il secondo messaggio della partita: Owusu riceve palla in ampiezza, poi converge verso l'interno del campo prima di scaricare il destro verso i guantoni di Renzetti. Intervento facile per il portiere laziale.

5' - Owusu atterrato fallosamente a centrocampo: manca un cartellino giallo per il giocatore laziale che aveva fermato l'azione promettente dell'Inter.

3' - Primo tentativo dell'Inter: ci prova Kamate senza troppa convinzione, la palla si perde in fallo di fondo.

1' - Inter Primavera in campo in maglia arancione, la Lazio veste il classico biancoceleste.

13.00 - Fischio d’inizio di Samuele Andreano, comincia in questo momento Lazio-Inter Primavera!

13.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco di Formello preceduti dalla terna arbitrale.

12.58 - Dirige l'incontro l’arbitro Samuele Andreano della sezione di Prato, i suoi assistenti sono Alessandro Marchese di Napoli e Vincenzo Marra di Agropoli.

12.55 - All'andata, l'Under 19 nerazzurra demolì i capitolini, all'epoca primi inseguitori della capolista, con un 6-2 tennistico: la gara che aprì il 2024 fu decisa da una doppietta di Stankovic e dai gol di Di Maggio, Berenbruch, Stabile e Zuberek.

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Lazio-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - 4-3-3 anche per al Lazio, con Sanderra che dà spazio in attacco al trio Sana Fernandes-D'Agostini-Kone.

12.40 - Chivu modifica due pedine rispetto alla gara pareggiata col Verona, tutte nel reparto difensivo: in porta Raimondi prende il posto di Calligaris, davanti al quale Stabile dà il cambio ad Alexiou. Per il resto tutto confermato, compreso il trio offensivo composto da Kamate, Sarr e Owusu.

12.30 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (4-3-3): 22 Renzetti; 29 Zazza, 2 Bordon, 13 Ruggeri, 3 Milani; 8 Di Tommaso, 30 Nazzaro, 4 Sardo; 7 Sana Fernandes, 9 D'Agostini, 14 Kone. A disposizione: 1 Magro, 12 Martinelli, 10 Napolitano, 11 Balde, 17 Serra, 18 Tredicine, 19 Sulejmani, 24 Ferrari, 26 D'Alessandro, 32 Bordoni, 40 Cuzzarella. Allenatore: Stefano Sanderra.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 6 Stabile, 3 Cocchi; 44 Akinsansmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 7 Owusu. A disposizione: 12 Tommasi, Zamarian, 5 Bovo, 11 Quieto, 19 Matjaz, 22 Spinacce, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 33 Alexiou, 36 Lavelli. Allenatore: Christian Chivu.

Arbitro: Samuele Andreano (sez. Prato)

Assistenti: Alessandro Marchese - Vincenzo Marra

12.28 - Conquistata la semifinale diretta nel turno precedente, l'Inter Primavera scende in campo a 180 minuti dalla fine della regular season per difendere il primo posto in classifica che, teoricamente, le darebbe un vantaggio proprio nel cammino verso l'ultimo atto che assegnerà lo scudetto 2023-24. Per tenere a distanza di sicurezza la Roma, ora a -3, i ragazzi di Cristian Chivu proveranno a battere a domicilio la Lazio, quarta della classe e reduce dal derby capitolino terminato 0-0. Dal 'Mirko Fersini' di Formello, benvenuti a Lazio-Inter Primavera, 33esima giornata del campionato Under 19 (fischio d'inizio ore 13).