Tutto facile per il Milan che oggi a San Siro ha fatto un sol boccone del Cagliari. 5-1 il risultato finale con i rossoneri in gol con Bennacer, Pulisic (doppietta), Reijnders e Leao. Di Nandez il gol della bandiera per i rossoblu. Con questo risultato i rossoneri si mantengono a 18 punti di distanza dal Milan, mentre il Cagliari a quota 33 punti sarà ancora costretto a soffrire per conquistarsi la salvezza.