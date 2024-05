L'Inter passa a Frosinone con un 5-0 non banale. Allo Stirpe sono arrivati cinque gol con cinque uomini diversi, compreso Buchanan: il canadese è il 18° marcatore nella stagione da 101 gol della squadra nerazzurra. È uno dei dettagli finiti sotto la lente d'ingrandimento de La Repubblica che ricorda anche come, nonostante i sei giocatori differenti rispetto al derby scudetto vinto contro il Milan, "proprio le novità hanno dimostrato perché in questa stagione non ha avuto avversari".

Un altro tema trattato dal quotidiano generalista è il solito istinto killer di Frattesi, ieri al sesto gol in campionato e all'ottavo stagionale. Una media di un gol ogni 180' (uno ogni due partite) che lo rendono un attaccante aggiunto anche in ottica Nazionale.