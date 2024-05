Dario Marcolin, sulle frequenze di DAZN, ha inquadrato la vittoria roboante dell'Inter di ieri sera: "Quello che mi ha impressionato è come l’Inter accelera e decelera. Arriva da un periodo dove chiaramente può permetterselo, gioca senza pressioni se non quello dei record di punti. Il Frosinone è sempre rimasto in partita, togliendo gli ultimi quindici minuti perché si è un po’ “depressa” dal risultato dell’Inter. Sommer le sue partite le ha fatte, dal tiro da fuori alla traversa di Cheddira".