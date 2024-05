La Lazio confeziona la vittoria beffa ai danni dell'Inter Under 19 di Cristian Chivu e continua a sperare nell'accesso diretto alle semifinali del campionato Primavera 1. Il tecnico biancoceleste Stefano Sanderra, parlando ai cronisti presenti a Forrmello, non esita ad evidenziare il valore di questo successo: "Una vittoria importante, contro la squadra che è prima in classifica e ha perso pochissimo, segnando quattro gol che non è neanche una nostra abiturdine, così come prenderne tre. Una grande soddisfazione e una grande forza di volontà da parte di tutti. La dedichiamo a tutti i giocatori che giocano di meno, al nostro staff, ai magazzinieri e tutti quelli che lavorano nell'ombra ma che sono molto preziose.

Sanderra posegue: "Se mi aspettavo a inizio stagione un rendimento del genere? Onestamente, nessuno se lo aspettava. Oltre i risultati, però, sono contento di aver visto migliorare molti giocatori, alcuni sono diventati più uomini, hanno fatto gruppo e la forza del gruppo non ha limiti. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra, consci delle nostre possibilità, anche se sognare non fa mai male. I valori onestamente sono diversi, ma delle volte con un la forza del gruppo si possono assottigliare le differenze".