Nel corso di questa notte la città di Chongqing, in Cina, si è colorata di nerazzurro per celebrare il ventesimo Scudetto dell‘Inter. La scenografia è stata davvero spettacolare, visto che i grattacieli illuminati hanno riguardato la China Citic Bank, la Bank of Communications China e China Development Bank. Insomma, un'ottima modalità per omaggiare il ventesimo tricolore della squadra del presidente Steven Zhang.