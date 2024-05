Protagonista del match del Fersini che ha visto la Lazio Primavera sconfiggere l'Inter all'ultimo respiro è stato Souleymane Kone, autore di una doppietta comprensiva del gol vittoria arrivato al 96esimo per il definitivo 4-3. Queste le parole del giocatore nato a Piacenza nel dopopartita ai canali ufficiali biancocelesti: "Sono molto felice, soprattutto per la squadra prima che per i gol. Ma è sempre bello togliersi delle soddisfazioni personali. Sono arrivato a metà anno, il gruppo è molto compatto e mi ha subito aiutato. Sono stati tutti bravi con me”.