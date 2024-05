Il gruppo Suning non molla di un centimetro. Il gruppo Suning, infatti, ha dedicato una pubblicità all‘Inter con il leoncino vestito di nerazzurro per un’offerta che riguarderà dei climatizzatori Hisense, Haier, Beko e TCL - a partire dal 17 maggio, fino al 19 maggio. Un'attività di marketing che vuole celebrare il tricolore della truppa di Inzaghi, esportando il prodotto nerazzurro anche in Cina.