Nonostante le voci inglesi che parlano di Manchester United più freddo per André Onana, la Gazzetta dello Sport conferma l'intenzione del club inglese di regalare il portiere camerunese a Ten Hag e l'idea di formulare ben presto una proposta ufficiale all'Inter. I nerazzurri chiedono 60 milioni, i Red Devils partono da 50: a metà strada, magari con dentro dei bonus, l'affare si fa.

Chi al posto di Onana? Secondo la Gazzetta, Anatolij Trubin, stellina 21enne dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina, ha staccato la concorrenza. "Si è riscaldata la pista per Trubin che scade nel 2024 e costerebbe un filo meno rispetto all’altro obiettivo assai gradito, Giorgi Mamardashvili, georgiano del Valencia anche lui con un solo anno di contratto davanti - si legge -. Per Trubin servirebbero 15-20 milioni e intermediari sono già al lavoro. Già nel 2020 ci si accorse di essere davanti a una pepita d’oro, l’osservazione è poi continuata nel corso del tempo. L’Inter, però, potrebbe prendere pure un secondo portiere da far crescere alle spalle: occhio al doriano Audero come soluzione made in Italy", si legge.

Nota a margine: in caso di addio di Onana, l'Inter perderebbe i benefici fiscali del Decreto Crescita (oltre 2 milioni) considerando che il camerunese non ha avuto residenza fiscale per tutto il biennio previsto.

