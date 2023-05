Romelu Lukaku con Lautaro Martinez: torna la LuLa nella partita nella quale l'Inter cerca di strappare il visto per la prossima Champions League. Domani sera contro l'Atalanta sarà il Toro ad affiancare il belga, complice anche lo stop di Joaquin Correa che era sempre stato titolare a fianco di Big Rom nelle ultime partite. il turn over, riporta la Gazzetta dello Sport, abbraccerà anche gli altri reparti: in porta tornerà Onana al posto di Handanovic; in difesa spazio per Danilo D'Ambrosio e Stefan de Vrij, con Matteo Darmian e Francesco Acerbi che riposeranno. Il terzetto sarà completato da Alessandro Bastoni.

La situazione più delicata è in mezzo al campo, dove partiranno titolari Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu; Kristjan Asllani entrerà in caso di necessità nella ripresa. Sulle fasce a destra testa a testa tra Denzel Dumfries e Raoul Bellanova, mentre a sinistra spazio per Robin Gosens che farà rifiatare Federico Dimarco.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE