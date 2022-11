Stando alla Gazzetta dello Sport, l'Inter sta studiando una strategia ardita ma comunque realistica per acquistare Marcus Thuram dal Borussia Mönchengladbach nel prossimo mercato invernale. L'idea della dirigenza del club milanese è quella di anticipare la concorrenza a gennaio prima che si scateni l’asta sullo stipendio dell'attaccante francese, il quale ha già fatto sapere al suo club di non voler rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. L’operazione verrà apparecchiata con un faccia a faccia nei prossimi giorni, in Qatar, dove stanno arrivando i rappresentanti del figlio d'arte con i quali Piero Ausilio, già in missione a Doha, comincerà a parlare di cifre: da Viale della Liberazione filtra che ci si può spingere fino cinque milioni di stipendio, non oltre. Da parte sua, il Gladbach, pur rassegnato a perdere il suo gioiello, chiede dieci milioni di euro per anticiparne l'addio, una cifra troppo alta per le casse nerazzurre, ma tutto è sempre legato ad alcune possibile uscite (da Gosens a Gagliardini) necessarie per avere un piccolo extra-budget. "E se si racimolasse poco o niente, l’Inter potrebbe pur sempre anticipare un investimento per l’attacco, che rischia di essere quasi “obbligato” a fine stagione", si legge sulla rosea. Una mossa stile Gosens, che arrivò alla Pinetina nel gennaio scorso.