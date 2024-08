Mercato Inter ancora in svolgimento. Al netto dei discorsi relativi all'attaccante, possibile solo in caso di uscite "pesanti" nel reparto avanzato, resta da definire ancora la sostituzione di Buchanan, ai box dopo il ko con il Canada (dovrebbe rivedersi a ottobre).

A Inzaghi verrà preso un braccetto di piede sinistro e, dopo i tanti nomi fatti in queste settimane, il cerchio si sta stringendo attorno a due profili giovani. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il prescelto è Tomas Palacios, argentino di 21 anni che gioca nell’Independiente Rivadavia ma è di proprietà del Talleres. La concorrenza è folta e in particolare c'è da registrare l'interesse del Lipsia, ma l'intenzione dei nerazzurri è quella di ripetere l'operazione fatta un anno fa con Bisseck e presto verrà recapitata un'offerta da 5 milioni di euro.

L'alternativa a Palacios è Mikayil Faye, 20enne senegalese del Barcellona, per il quale però il club catalano chiede 15 milioni.