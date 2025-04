Nella giornata di oggi è arrivata la decisione del CONI di sospendere il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi in programma sabato, in occasione dei funerali di Papa Francesco. Le partite rinviate (in attesa di ufficialità) sarebbero dunque Como-Genoa, Lazio-Parma e Inter-Roma, ma per lo scontro tra nerazzurri e giallorossi è spuntata nelle ultime ore l'ipotesi deroga.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, "dopo un batti e ribatti tra Lega e club nerazzurro (proposta respinta di farla giocare prima dell'ultimo turno di campionato) verrà disputata sabato alle 20.45. La Lega è andata incontro alle esigenze dei nerazzurri impegnati mercoledì 30 nella semifinale di andata di Champions contro il Barcellona".

