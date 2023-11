È Grande Inter. I nerazzurri, in testa alla classifica di Serie A, hanno già raggiunto gli ottavi di Champions con ben due turni di anticipo. Come la squadra di Inzaghi, in Europa, solo il City di Guardiola: proprio le due che si sono contese la coppa lo scorso giugno a Istanbul. Non è un caso.

Il concetto viene sottolineato oggi dalla Gazzetta dello Sport: Simone e Pep comandano ovunque e anche il modo con cui vincono le partite adesso si assomiglia perché sanno domare e dominare l'avversario. L'Inter è prima in campionato, qualificata in Champions, ha il capocannoniere (Lautaro), la miglior difesa della Serie A e pure il miglior attacco. E il cassiere di viale della Liberazione sorride: già guadagnati 34 milioni e 570mila euro solo con i risultati, quindi senza i ricavi da stadio e il market-pool. Senza dimenticare i circa 50 milioni del Mondiale per club 2025.

Steven Zhang non può che sorridere. Come riferisce la rosea, dopo il successo di Salisburgo, il presidente si è complimentato telefonicamente con il gruppo e premierà gli sforzi del raggiungimento degli ottavi di finale con 2 milioni di euro. Ma nessuno s'illuda: quest'Inter non vuole assolutamente fermarsi qui.