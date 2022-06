Per 70 milioni, Milan Skriniar può diventare un calciatore del PSG. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, da giorni alcuni intermediari sono a Milano per provare ad avvicinare le parti, al momento distanti 20 milioni: i parigini offrono 60, l'Inter è ferma alla richiesta di 80. Svanita l'alternativa Botman (vicino al Newcastle, Milan beffato), Campos non può perdere lo slovacco.

"Skriniar inizialmente non aveva intenzione di lasciare Milano, ma adesso sembra essersi convinto ad accettare la faraonica offerta parigina, con un contratto da 7,7 milioni netti a stagione di base, più bonus che porterebbero lo slovacco a guadagnare quasi il triplo di quello che oggi gli garantisce l’Inter - si legge sulla rosea -. In più, con l’obiettivo dichiarato di provare a dare da subito l’assalto alla Champions, vero pallino del presidente Al-Khelaifi. Che ha capito che per vincere non basta fare collezione di figurine e di stelle, ma serve equilibrio in tutti i reparti".