Il Paris Saint-Germain ci riprova: secondo la Gazzetta dello Sport , il club transalpino sta studiando in queste ore la strategia per arrivare finalmente a Milan Skriniar. L'anticipazione viene data online dalla Rosea : Luis Campos, il consigliere sportivo del presidente qatariota Nasser Al Khelaifi, è pronto a mettere sul piatto 60 milioni più 5 di bonus , un ritocco verso l’altro rispetto ai 50 dell'ultima proposta. Il tutto sarà discusso in un incontro previsto per domani. Ma l'offerta, a quanto pare, è destinata a ricevere lo stesso trattamento delle precedenti da parte dei dirigenti nerazzurri: ora che si avvicina la fine di agosto questa somma, che si avvicina all'iniziale richiesta minima di 70 milioni, ora non basta più.

Dopo alcuni giorni di sentimenti contrastanti tra le parti, nel corso di un summit pomeridiano tra il presidente Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio è stata disegnata una linea comune di azione in questo snodo decisivo per il futuro interista: la soglia minima per far tentennare Viale della Liberazione ora si alza a 90 milioni di euro. Se non è un modo per blindare del tutto Skriniar, intorno al quale comunque tutti nell'ambiente nerazzurro fanno quadrato, è comunque un segnale fortissimo. Tra l’altro, l’Inter fa sapere che, nel peggiore degli scenari, cederebbe il difensore solo dopo aver pescato un sostituto di valore simile: non solo quindi Manuel Akanji, in uscita dal Borussia Dortmund, ritenuto un ottimo giocatore ma non un top assoluto. Zhang non molla l'osso sulla necessità di ottenere il famigerato attivo da 60 milioni, ma cedere ora un big come Skriniar avrebbe troppi effetti collaterali.