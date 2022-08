I nomi di Skriniar e Dumfries continuano ad essere ben presenti nella lista degli acquisti delle big europee. Questo quanto riferisce oggi ancora la Gazzetta dello Sport. "Ma se per il difensore slovacco sembra davvero allontanarsi l’ipotesi Psg – i francesi non si fanno sentire da diversi giorni, dopo aver trattato e offerto fino a 50 milioni cash al club e aver ottenuto il sì del difensore per un accordo da 7,7 milioni netti più bonus -, sirene inglesi continuano a raccontare del forte interesse di Chelsea e Manchester United per l’esterno olandese, su cui Inzaghi spera di poter contare nella prossima stagione e per cui l’Inter non accetterà offerte inferiori ai 50 milioni".