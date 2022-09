"Ieri il difensore slovacco ha spazzato in tribuna, quando poteva raccontare della tempesta di sentimenti estivi, della naturale voglia di giocare assieme a Messi e Mbappé e del desiderio altrettanto forte di rimanere a Milano" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, assicurando poi che "durante la sosta per le nazionali è in programma un incontro tra i dirigenti interisti e il ristretto entourage del giocatore per provare a sciogliere uno stallo che al momento esiste. Però, è forte la voglia nerazzurra di tenere un totem della difesa, la cui importanza va ben oltre le prestazioni in campo, e non è evaporato l’ottimismo: le parti possono avvicinarsi, nonostante il pericolo Psg esista ancora, eccome. Potrebbe tornare alla carica già a gennaio e più volte ha minacciato di portarlo via a zero".