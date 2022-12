Mossa Inter per Giorgio Scalvini. Nei giorni scorsi - come svela la Gazzetta dello Sport - la dirigenza nerazzurra ha incontrato Tullio Tinti, Paolo Castellini e Manuel Montipò, gli agenti del difensore atalantino: "Per quanto riguarda il diciannovenne, già da settimane è stato avviato il contatto con la società bergamasca che valuta il proprio talento oltre 40 milioni di euro - conferma la rosea -. Ad aiutare la strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è il feeling dei dirigenti bergamaschi per Giovanni Fabbian, il centrocampista-goleador (5 reti) della Reggina che rincorre la Serie A".