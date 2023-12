Regalo di Natale pronto ad essere scartato da Simone Inzaghi. Se lo scorso anno l'allenatore nerazzurro rimase ad attendere invano di scartare il pacco regalo contenente il rinnovo di Milan Skriniar, quest'anno, è sicura la Gazzetta dello Sport, troverà i prolungamenti di Mkhitaryan e di Dimarco.

Entrambe le trattative volgono verso il termine e tutto lascia pensare ad una conclusione con doppia firma e stretta di mano. Per il centrocampista armeno l'incontro con l'agente, Rafaela Pimenta, con la quale i contatti sono quotidiani, è in programma per la prossima settimana: "L'ingaggio resterà quello attuale - si legge -, ovvero 3,9 milioni netti, con i vantaggi del Decreto Crescita che Micki si è "portato dietro" dall'esperienza alla Roma". Da limare gli ultimi dettagli legati alla durata: in ballo l'ipotesi un anno più opzione sulla seconda stagione, che scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze, oppure biennale tondo, "con penale a carico del club in caso di risoluzione nell'estate 2025".

Al rinnovo dell'ex romanista seguirà quello di Federico Dimarco che vedrà raddoppiare il suo attuale ingaggio di 2,2 milioni più bonus: "Dal 2024-25 guadagnerà più di 4 milioni di parte fissa (la cifra salirà ulteriormente, anno dopo anno) più bonus" fino al 2028. L'accordo per il quale si va verso la fumata bianca non prevede nessuna clausola rescissoria.

Diverso il discorso legato a Denzel Dumfries. L'olandese, in scadenza nel 2025, è ancora lontano dal rinnovo. I milanesi hanno avanzato una proposta sulla falsa riga di quanto offerto a Dimarco, 4 milioni a salire, "ma l'entourage dell'olandese ha chiesto una cifra superiore a 5 milioni. Le parti hanno deciso di riaggiornarsi nel 2024, ma è chiaro che, se prima dell'apertura del prossimo calciomercato estivo non sarà trovata un'intesa, Denzel sarà ceduto in caso di offerta importante".

