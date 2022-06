Il tecnico nerazzurro stravede per l'attaccante argentino, protagonista di una stagione comunque complicata tra infortuni e pochi squilli. Il Tucu, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta dunque di partire indietro rispetto alla concorrenza. Difficile pensare ad una cessione oggi visti i 30 milioni di euro investiti dall'Inter per acquistarlo dalla Lazio, una plusvalenza è del tutto impossibile. Alcuni club spagnoli in Liga lo seguono e lo vorrebbero in prestito, ma non c'è nessun discorso avviato da registrare.