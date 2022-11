La politica dell'Inter sui giovani prosegue e il club pare deciso a investire ancora come fatto soprattutto nell'ultimo mercato con Asllani e Bellanova. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport cita quattro nomi in particolare: Scalvini , Parisi , Baldanzi e Terracciano , uno dell'Atalanta, due dell'Empoli e uno del Verona. Ma se per l'atalantino servono circa 40 milioni, per gli altri la strada da percorrere sarebbe più agevole con prestiti e diritti di riscatto. Molto passerà dalla possibile uscita di Dumfries , valutato secondo la rosa non meno di 60 milioni.

"Il primo empolese ad essere entrato nel radar interista già nella scorsa estate è stato proprio Parisi: adesso che Gosens reclama minuti e aspetta l’offerta giusta dalla Bundesliga a gennaio (lo Schalke, la squadra per cui fa il tifo, lo ha chiesto in prestito), l’esterno classe 2000 è tornato di attualità - si legge -. Sta in un calderone di mancini su cui i dirigenti dell’Inter fanno valutazioni a 360°: cercano il laterale giusto da affiancare a Dimarco. Parisi costa tanto (25 milioni), ma ha dalla sua proprio l’anima italiana cara alla dirigenza. La carta Martin Satriano, già a bottega in Toscana, potrebbe servire per ammorbidire il prezzo. E la si può usare anche per l’altro osservato speciale in casa Empoli: Baldanzi, 19enne trequartista con due gol in A. Per privarsi di Terracciano, invece, il Verona guarda uno dei fratelli Carboni: Franco, il laterale per ora parcheggiato a Cagliari. Valentin, ben più talentuoso, è tenuto stretto da Inzaghi anche perché anche lui risponde al progetto italiano: è argentino di sangue, ma Milano cresciuto e adesso sta per esplodere".