"Lukaku è il primo della lista, l’occasione inattesa diventata obiettivo principale: per questo dovrebbe arrivare lui prima di Dybala, corteggiato ben più a lungo - rivela la Gazzetta dello Sport -. Domani, in video conferenza si tornerà a chiacchierare e da Milano l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio riprenderanno la discussione là dove si era interrotta. Tocca al Chelsea fare ufficialmente un prezzo per il prestito secco, che era stato semplicemente vagheggiato la prima volta: si ragiona sui 15 milioni o poco più. E da lì inizierà la seconda fase della trattativa visto che l’Inter è pronta a raddoppiare l’offerta fino a 10 . Lì, esattamente a metà strada, c’è fiducia di chiudere, con soddisfazione di tutti". Impossibile, per il Chelsea, incassare i 24 milioni dell'ammortamento annuale del belga, ma tra prestito oneroso e ingaggio lordo, gli inglesi otterrebbero comunque un degno risparmio per un giocatore ormai diventato inutile per Tuchel . Dopo Lukaku, toccherà a Dybala: da definire i bonus e poi anche lui sarà nerazzurro.

Secondo la Gazzetta, l'idea è appunto quella di unire il belga e la Joya al Toro: nessuno intende cedere Lautaro. Si intende fare cassa con le cessioni di Skriniar (70 milioni) e Dumfries (40). In attacco, invece, sarà sacrificato uno tra Dzeko e Correa. E se poi arrivasse un'offerta davvero enorme per Lautaro? "In quel caso, l’Inter sarebbe intenzionata a investire per un altro attaccante, di valore e di prospetto: il leasing del belga dura solo un anno, pericoloso farsi trovare impreparati per il futuro. L’attacco moltiplicato per tre non è un vezzo, ma un progetto, un’esigenza", aggiunge la rosea.

