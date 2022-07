Inter e Atalanta si stanno avvicinando a grandi passi all'intesa per Andrea Pinamonti. Gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport riferiscono di nuovi passi avanti da entrambe le parti per limare la differenza tra domanda e offerta fissata al momento in 5 milioni di euro: le trattative potrebbero presto fruttare un accordo in una via di mezzo con l'inserimento di alcuni bonus che potrebbero accontentare Viale della Liberazione. Resta ancora viva la questione recompra, che l'Inter vorrebbe inserire nel contratto in modo da poter riacquistare la punta a prezzo maggiorato in caso di exploit.