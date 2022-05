Le delicata situazione del rinnovo di Ivan Perisic dopo le parole post vittoria della Coppa Italia trova ancora spazio tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. Beppe Marotta - riferisce il quotidiano - gli propone un annuale che solo con i bonus può arrivare a quota 5 milioni e non sembra a disposto ad ulteriori rialzi. "Dunque, lo strappo è dietro l’angolo. Soprattutto se la Juve diventasse la sua nuova casa - si legge -. È doveroso attendere, dunque, gli eventi. Dall’entourage del nazionale croato arrivano indizi importanti: si aspetta da Torino un’offerta per un contratto biennale (con opzione per il terzo) da 6 milioni a stagione. E Ivan appare convinto dall’opportunità bianconera".

Dai vertici bianconeri arrivano comunque delle secche smentite, precisa ancora la rosea, aggiungendo che anche le voci sul Chelsea circolate ieri non trovano conferme. In casa Juve ci sarebbe invece anche il pressing di Max Allegri, che "avrebbe votato per questa soluzione, dando al giocatore le adeguate garanzie tecniche". L'Inter ha dato appuntamento al giocatore e ai suoi rappresentanti a fine campionato per il definitivo dentro o fuori.