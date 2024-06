Oaktree ha le idee chiare. Altro che ridimensionamento e cura dimagrante: il fondo americano è deciso nell'accelerare a livello sportivo, puntando con decisione al 21° scudetto e ad alzare l'asticella in Champions League.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la nuova proprietà nerazzurra vuole innanzitutto provare dove nessuno è riuscito negli ultimi anni in Italia: vincere il campionato per due anni di fila. Aprire quindi un ciclo in Serie A.

Molto passerà, ovviamente, dal mercato. Già presi Taremi e Zielinski, ma non è finita qui. A Inzaghi sarà regalato anche un portiere di prima fascia oltre che di prospettiva, così da affiancare a Sommer un giocatore di potenziale pari livello. Poi il resto del mercato dipenderà dalle uscite, ma non ci sono assilli. Depay per l'attacco è una pista che non ha avuto seguito nonostante vada via dall'Atletico a zero euro: l'obiettivo lì davanti resta Gudmundsson e allora si proverà a piazzare Arnautovic, mentre da Carboni potrebbe arrivare un ulteriore tesoretto secondo la rosea.

Oaktree vede potenzialità inesplorate per lo sviluppo del club anche oltre il campo. Deduzione logica: si proverà a permeare in modo più assiduo il mercato americano a caccia di nuovi sponsor e nuova visibilità. E poi lo stadio, imprescindibile. Il programma è palesemente triennale, come testimoniano i rinnovi in massa di dirigenza e staff tecnico. Oaktree non lascia, ma... rilancia.