Oaktree ha già investito ben 183 milioni per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Da Inzaghi a Bisseck, l'ultimo a firmare: la proprietà americana - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - si proietta già al futuro e nei primi sei mesi di gestione dell'Inter ha blindato il tecnico, le stelle della squadra e tutti i nuovi gioielli.

Sono stati sei in tutto i rinnovi in questi sei mesi. L'ultimo, come detto, quello di Bisseck, che ha prolungato fino al 2029 il suo rapporto con i campioni d'Italia: tutto sarà ufficializzato già nelle prossime ore, tra oggi e domani. E il prossimo sarà Dumfries, per un contratto già chiuso e solo in attesa degli annunci. In precedenza, il fondo californiano aveva blindato i vari Barella, Lautaro, Asllani e lo stesso Inzaghi. Ora restano solo in bilico alcuni over 35, ma non ci sono più scadenze impellenti a stretto giro.

E se l'Inter ha fatto uno sforzo economico non indifferente per trattenere stelle e gioielli, la Gazzetta ricorda anche come alla fine le trattative si siano tutte chiuse proprio alle condizioni del club, con i protagonisti che hanno fatto un passo verso l'Inter. Non banale. Bisseck, peraltro, rappresenta proprio il prototipo dell'investimento moderno: arrivato per pochi milioni, già arrivato a una valutazione parecchio elevata e con ottimi risultati in campo, percependo uno stipendio parecchio sostenibile (è passato dai 750mila euro a stagione a 1,5 milioni più bonus annui). Lo stesso percorso si aspetta da Martinez e Palacios, i due investimenti estivi anche a livello di cartellino.

