La seconda stella è già il passato. Questa idea potrebbe sembrare brutale, considerando l'eco dei festeggiamenti ancora presente e il campionato non ancora concluso, ma - secondo la Gazzetta dello Sport - c'è un'indicazione forte e chiara dalla nuova proprietà: obiettivo Champions League.

Oaktree ha buoni motivi per puntare alla massima competizione europea per club: il fondo ragiona allargando i propri confini, sia per motivi sportivi che economici. Non ci sono segreti: un club con uno status riconosciuto a livello internazionale è senza dubbio più appetibile sul mercato. E poi i ricavi: arrivare fino in fondo alla Champions vuol dire incassare tanti denari in più.

Il fondo californiano è dentro l'Inter da tempo con i suoi rappresentanti e conosce quasi tutto della situazione attuale. La transizione - secondo la rosea - avverrà senza particolari scossoni: ogni tre mesi i manager a stelle e strisce ricevevano i feedback necessari dai dirigenti nerazzurri sullo stato della società, la cosiddetta business review.

Come detto, anche a livello di strategia sul mercato non cambierà nulla: Marotta e Ausilio lo sanno bene e sono pronti. Subito dopo Verona, tra lunedì e martedì, Cano avrà un nuovo incontro con i due amministratori delegati, Antonello e Marotta, in modo da scenderà nel dettaglio delle richieste della società e degli obiettivi finanziari legati al mercato. Poi sarà la volta del vertice con l'area tecnica, dunque con il direttore sportivo Ausilio e con Simone Inzaghi. La nuova Inter sta per nascere, con Oaktree al comando per almeno tre anni.