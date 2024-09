"Vincere è qualcosa di straordinario, ma non accade per caso". Beppe Marotta, presente ovviamente ieri alla proiezione del film sulla seconda stella nerazzurra, ha le idee chiare e non vuole fermarsi. La sua è una missione, una sfida: ripetersi e, possibilmente, migliorarsi.

E allora - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - nulla è stato lasciato al caso da parte del neo presidente dell'Inter: gli eroi dello scudetto sono rimasti tutti al loro posto, al gruppo si sono aggiunti rinforzi di altissimo livello come Taremi e Zielinski, mentre il rinnovamento è passato dagli investimenti alla Martinez e alla Palacios.

I ricordi indelebili del 20esimo scudetto arrivano proprio alla vigilia del primo tour-de-force della stagione, con Monza, City e Milan una dopo l'altra. Ora Marotta intende confermarsi anche con la nuova proprietà: Oaktree ha scelto la continuità e l'ha innalzato a ruolo di presidente. E l'ultimo presidente nerazzurro a vincere uno scudetto alla prima stagione di presidenza è stato Giorgio Hulss, addirittura 104 anni fa. Se Marotta dovesse festeggiare in primavera diventerebbe il terzo di sempre a riuscirci nella storia del club, battendo sul tempo i Moratti e tutti gli altri presidenti scudettati dell’era moderna.