Milan? Juve? Arabia? No, per Romelu Lukaku c'è solo l'Inter. Lo abbiamo scritto noi ieri (RILEGGI QUI), lo ribadisce oggi la Gazzetta dello Sport. E c'è di più: "Perché oltre a ribadire la sua volontà assoluta di giocare in nerazzurro, il belga ha dato anche apertura a ridursi l’ingaggio, rispetto agli 8,5 milioni di euro netti (più bonus) che ha guadagnato la scorsa stagione. Lukaku sceglie con il cuore e non con il portafoglio. Avesse privilegiato il secondo, oggi sarebbe tornato al Chelsea o magari avrebbe accettato la corte dell’Al Hilal".

"L’Inter potrebbe decidere di far firmare all’attaccante un contratto di quattro anni, dunque fino al 2027. Così facendo, i costi di ammortamento annui del cartellino sarebbero inferiori - spiega la rosea -. L’acquisto sarebbe spalmato su un anno in più: il costo del cartellino - tra i 30 e i 40 milioni - sui singoli bilanci avrebbe un impatto minore. E in termini di fair play finanziario, essendo l’Inter un club sotto settlement agreement con la Uefa, è un passaggio da non sottovalutare".

Com'è ormai noto, niente prestito bis: serve trovare una formula che vada bene a tutti. E allora i nerazzurri hanno dato il proprio ok all'acquisto definitivo, resta da cercare la formula corretta tra prestito e riscatto dopo 12 mesi. "La società nerazzurra non vorrebbe andare quota 30 milioni più bonus. Servirà probabilmente uno sforzo in più, il ruolo dei bonus sarà decisivo per avvicinare quella quota 40 che potrebbe essere decisiva per la fumata bianca. L’Inter però si sente sicura del fatto suo. Non teme inserimenti di altri club. In Inghilterra è circolato il nome della Juventus, ma l’entourage del belga ha smentito con forza: nessun contatto è stato avviato in questa direzione".

