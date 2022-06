Dal 12 agosto (2021) al 21 giugno (2022): Romelu Lukaku è tornato. "È tornato davvero, non è uno scherzo, pure se uno scherzo sembrava lo scorso inverno quando l’ipotesi cominciava lentamente ad affacciarsi - scrive oggi la Gazzetta dello Sport -. Per vederlo fisicamente bisognerà aspettare ancora un po’: il centravanti sarà a Milano per le visite mediche mercoledì o giovedì della prossima settimana. Ma ieri l’Inter l’ha virtualmente già riabbracciato, chiudendo l’affare con il Chelsea per la gioia di tutti".

E i contorni del negoziato ormai sono noti: al Chelsea andranno 8 milioni più 3 di bonus legati alle vittorie di squadra (scudetto ed Europa League) per il prestito secco (eventualmente da rinegoziare fra un anno) e al belga circa 8,5 milioni di ingaggio. "L’ufficialità arriverà oggi o più probabilmente domani. Ma il colpo è stato chiuso ieri - assicura la rosea -. L’affondo decisivo si è materializzato alla presenza dell’avvocato Sebastien Ledure, fisicamente nella sede dell’Inter. È lui, l’uomo di fiducia di Lukaku dopo la rottura con l’agente Federico Pastorello, ad aver condotto in prima persona la trattativa, di fatto sostituendosi quasi alla dirigenza del club inglese, in un momento di transizione tra la vecchia e la nuova proprietà, mettendo in piedi un dialogo che altrimenti sarebbe stato impossibile". Felice anche Zhang, sia per il regalo fatto a Inzaghi sia per essere riuscito a risparmiare ulteriori 2 milioni rispetto alle richieste di domenica scorsa dei Blues. Decisiva la volontà di Rom, ma pure il ruolo recitato da Roc Nation e il cambio di proprietà in seno al club inglese.

"Romelu ha confermato uno dei tratti più evidenti del carattere: la ferrea determinazione di fronte a un obiettivo. Senza mai scordare che Big Rom è un sentimentalone: quando ieri pomeriggio il suo avvocato Sebastien Ledure gli ha comunicato il via libera verso Milano, si è commosso fino a sfiorare le lacrime", il racconto della Gazzetta.