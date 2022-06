Piero Ausilio è a Londra. Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, il viaggio in Inghilterra è legato a diverse trattative tra cui quella con il Chelsea per Lukaku, anche se al momenti contatti con i Blues li sta tenendo Beppe Marotta. Si vagliano, riporta la rosea, le offerte per Skriniar dal Psg e per Dumfries proprio dal Chelsea, ma piace anche a Tottenham e Manchester United. Per Ausilio in programma incontri con dirigenti di club e procuratori.