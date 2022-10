A meno di sorprese comunque decisamente improbabili al momento, Romelu Lukaku e Joaquin Correa dovranno dare forfait per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Come riporta la Gazzetta dello Sport, prima di decidere la loro esclusione ci sono altre due sedute, quella di domani mattina e quella di martedì mattina, ma al 99% lo staff medico e tecnico attenderanno la sfida di domenica a San Siro contro la Salernitana per dare l'ok al ritorno in gruppo dei due attaccanti. Intanto, quest'oggi alla Pinetina primo allenamento di preparazione per il match del Camp Nou: defatigante per i titolari del confronto con il Sassuolo, gli altri hanno sostenuto una seduta più intensa conclusa con una partita alla quale hanno preso parte alcuni Allievi.