Non è stata una finestra estiva di calciomercato semplice per la dirigenza dell'Inter, in particolare per Beppe Marotta . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente nerazzurro ha svolto il ruolo di mediatore tra le indicazioni del presidente Steven Zhang e le richieste di Simone Inzaghi .

L'ad ha pianificato insieme al tecnico nerazzurro il mercato, in attesa dell'ultimo rinforzo in difesa che colmerà il vuoto lasciato in rosa da Ranocchia. La missione numero uno è quella di resistere e chiudere la sessione senza aver ceduto un big, anche perché la stagione è già iniziata e trovare un sostituto all'altezza di Skriniar o Dumfries a questo punto è impossibile. Marotta sa di aver consegnato nelle mani di Inzaghi una squadra competitiva pronta a lottare per lo scudetto, accontentando fin qui Inzaghi in tutto e per tutto.

Ma non solo perché Marotta è riuscito anche a seguire le indicazioni di Zhang, rafforzando la rosa senza neppure un acquisto a titolo definitivo e con un esborso complessivo inferiore ai 15 milioni di euro. Il presidente ha chiesto pochi esborsi e l'a.d. ha eseguito con maestria il suo compito, monetizzando anche grazie alla cessione di Pinamonti al Sassuolo e quella ormai prossima di Casadei al Chelsea.