Un'altra Coppa portata a casa da Lautaro Martinez dalla spedizione statunitense con la sua Argentina, con la quale il capitano nerazzurro ha bissato il titolo di Campioni d'America vinto nel 2021 al Maracanã. Questa volta il Toro porta a casa un titolo vinto da protagonista: gol vittoria in finale e cinque reti che gli valgono la Scarpa d'Oro del Torneo. Numeri che insieme a quelli fatti con l'Inter valgono al Capitano un posto tra i grandi: tra i candidati persino al Pallone d'Oro. Coppa America da miglior marcatore, dopo aver conquistato lo scudetto da capocannoniere con l'Inter (con i suoi 24 gol in Serie A), "abbastanza per figurare tra i favoriti alla successione del connazionale Messi".

La Pulga è uscita anzitempo durante la finale (senza mai fare gol, in partita e uno solo in tutta la competizione) per via di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a grandi lacrime, il capitano dell'Albiceleste è stato costretto ad abbandonare una causa salvata proprio dal Toro di Bahia Blanca che ha ereditato il peso dell'attacco argentino... e delle presenze nella lista dei papabili al Pallone d'Oro: la sua ascesa è stata costante "e la traiettoria virtuosa (della grande stagione fatta) dovrebbe tradursi nella classifica nella lotta al massimo riconoscimento personale, dove lo scorso anno raccolse solo quattro punti, piazzandosi appena ventesimo" e dove quest’anno, il capitano può puntare al primo posto.

Anche se non va dato nulla per scontato. Perché, come sottolineava ieri l’Equipe, le variabili da prendere in considerazione sono molte e i pretendenti non mancano". "Nulla è scontato. Neanche per chi aveva un comodo margine" e i vari Vinicius, Mbappé, Bellingham e Haaland, tutti validissimi avversari ma tutti dalla candidatura in flessione, devono adesso "fare i conti con un paio di nuove candidature di peso".

