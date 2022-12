Lautaro Martinez sta per terminare il periodo di vacanze dopo la vittoria per il Mondiale e secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport vorrebbe già esserci da titolare contro il Napoli. Difficile, ma non impossibile, scrive la rosea. Giovedì l'argentino tornerà a Milano, venerdì 30 sosterrà il primo allenamento e non salterà altri giorni. Cinque allenamenti e poi in campo.

Il Toro si è mantenuto in contatto con il club, durante i festeggiamenti e ha assicurato: "Sto bene". È in buone condizioni. È una pedina fondamentale per come sa far sposare il suo gioco e quello di Lukaku. Sarà centrale anche contro il Napoli, anche se non dovesse partire da titolare. In più ha ottimi ricordi coi partenopei: quattro gol in campionato di cui uno determinante in pieno recupero al Meazza, 1-0 e vittoria nerazzurra nel Santo Stefano del 2018.

Oggi è diventato, scrive ancora la rosea, un patrimonio economico e tecnico. Il nome di Lautaro salta sempre fuori quando si parla di possibile mercato in uscita, ma l'argentino "a Milano ha trovato la dimensione ideale, in termini di vita e di lavoro. All’Inter sta bene e si sente bene. E non vede davanti a sé un motivo per cambiare indirizzo. Neppure di fronte alle voci delle ultime settimane, di fronte alle quali ha ribadito il suo pensiero alla società. Non sarà mai lui a chiedere all’Inter di andare via. Non forzerà mai la mano, per intendersi, come accaduto in passato con Lukaku e Hakimi".