Lautaro Martinez è (e sarà) la bandiera dell'Inter per tanti anni. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che tra le pagine della sua edizione odierna parla di rinnovo di contratto in vista per il Toro, ovviamente con un ingaggio da top player ritoccato ancora verso l'alto: l'argentino può diventare il calciatore più pagato del nostro campionato. "Vorrebbe dire, certamente, sforare il tetto sugli ingaggi che l’Inter si è imposta. Per i suoi calciatori di prima fascia la società nerazzurra non va oltre quota 6 milioni di euro a stagione, non a caso proprio lo stipendio attuale di Lautaro - si legge -. Il rinnovo vuol dire allungare l’accordo oltre il 2026, certamente, ma anche alzare l’asticella. Significa, al netto di una trattativa che deve ancora entrare nel vivo e che certamente avrà bisogno dei suoi tempi, toccare quota 7 milioni a stagione".

L'Inter, aggiunge il quotidiano, valuta il cartellino del suo capitano almeno 150 milioni di euro: una cifra monstre e difficilmente scalabile da altri club, con quello nerazzurro che ha come assoluta priorità il prolungamento.

Nelle ultime ore sia l'ad interista Beppe Marotta ("Lui rappresenta il presente e il futuro dell’Inter. Faremo di tutto per cercare di arrivare a una conclusione, nel rispetto di altri calciatori che stanno facendo ampiamente il loro dovere") che l'agente Alejandro Camano ("Abbiamo molte speranze ed aspettative di trovare un accordo con l’Inter, per permettere a Lautaro di essere felice") hanno aperto a questo scenario. I tempi? Secondo la rosea si può immaginare che già durante la prossima sosta di campionato, dunque a metà novembre, i dialoghi tra le parti possano partire.

