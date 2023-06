Brozovic in uscita? E allora l'Inter si cautela: occhi su Davide Frattesi. Anche i nerazzurri si mettono in fila per il centrocampista del Sassuolo. Servirebbe, ovviamente, un sacrificio in mezzo al campo, ma in caso di offerte irrinunciabili per il croato, allora ecco che l'azzurro sarebbe una soluzione possibile secondo la Gazzetta dello Sport.

"Dai primi dialoghi con il Sassuolo e con l’agente di Frattesi, Beppe Riso, è emersa una certa attrazione del giocatore verso l’Inter: già si vedeva nerazzurro nella scorsa stagione - si legge -. Al di là degli abbracci a favore di camera, Ausilio e l’a.d. Marotta hanno riallacciato da tempo i fili con Carnevali. Ci si rivedrà dopo la finale di Istanbul anche perché i nerazzurri hanno fatto una valutazione positiva a 360° sul talento azzurro: oltre all’italianità, un valore nella costruzione dell’Inter del futuro, si intravedono margini di crescita e c’è piena compatibilità col resto della compagnia".

Secondo la Gazzetta, l'Inter immagina per Frattesi un percorso 'alla Barella': crescita graduale fino a diventare una colonna. L'eredità da raccogliere, a livello tattico, sarebbe quella di Mkhitaryan che non può essere eterno: con Calhanoglu regista, il centrocampista del Sassuolo sarebbe una perfetta mezzala. "Al momento, si sono registrati solo timidi interessi, uno del Psg e uno del rampante Newcastle: troppo poco, ma la situazione Brozo potrebbe evolversi dopo la Champions. E se 40 milioni sono oggi fuori portata per questa Inter, il Sassuolo potrebbe pure essere ammorbidito con qualche contropartita in arrivo dalla florida cantera interista: ad esempio Giovanni Fabbian, dopo aver stupito alla Reggina, tornerà a casa a Milano, ma piace molto sia a Dionisi che a Carnevali", aggiunge la rosea.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE