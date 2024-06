L'idea dell'Inter è di fare mercato senza sacrificare nessun big e senza perdere il controllo di Valentin Carboni. A garantirlo è La Gazzetta dello Sport. La rosea non nega che la cessione del talento classe 2005 possa portare in cassa soldi importanti per l'assalto ad Albert Gudmunsson ma, allo stesso tempo, spiega che la possibilità di arrivare all'islandese del Genoa con una trattativa in 'stile Frattesi' (prestito oneroso con obbligo di riscatto) permetterebbe al club nerazzurro di spostare il peso dell'investimento sul prossimo bilancio, senza dover per forza sacrificare l'argentino.

Dopo l'annata a Monza, però, il ragazzo vuole un adeguamento dell'ingaggio (al momento percepisce 800mila euro a stagione fino al 2028) e chiede di giocare con una continuità che difficilmente troverebbe subito a Milano. Ecco perché la prima opzione presa in considerazione dal club nerazzurro sarebbe un nuovo prestito: la cessione definitiva arriverebbe solo in caso di proposta superiore ai 40 milioni. Tra i club che si son mossi ci sono la Lazio (che ha provato a giocare d'anticipo a inizio giugno) e la Fiorentina (che a gennaio aveva messo sul piatto 20 milioni). La decisione definitiva arriverà dopo la Copa America.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!