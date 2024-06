L’Atalanta pensa a Valentin Carboni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i due club, ma la dirigenza della Dea starebbe valutando la pista che porta al talento argentino dell’Inter, attualmente aggregato al ritiro della Selección di Scaloni per la Copa America.

L’Inter potrebbe sacrificarlo per arrivare a Gudmundsson, anche se in questo caso i discorsi sono anche legati al futuro di Arnautovic. Va ricordato che a gennaio l’Inter aveva rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro dalla Fiorentina per Carboni.