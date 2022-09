Alcuni intermediari ieri hanno effettivamente offerto Jordi Alba all'Inter. L'esterno sinistro, com'è noto, è in uscita dal Barcellona e cerca una nuova sistemazione. Alba è stato offerto in prestito con ingaggio pagato per metà dai catalani: no dell'Inter. Lo riporta stamane la Gazzetta dello Sport. "In termini economici il passo sarebbe stato comunque troppo lungo della gamba. E, in ogni caso, l’affare avrebbe avuto un senso solo se la cessione di Gosens si fosse concretizzata. E invece il Bayer Leverkusen non è andato oltre l’offerta di prestito per l’esterno, nell’incontro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì: per l’Inter, in quei termini, la trattativa non si sarebbe mai chiusa. Con buona pace di Borna Sosa, il croato dello Stoccarda sul quale Marotta e Ausilio avevano mosso qualche passo, immaginando di dover sostituire l’ex Atalanta". Dunque, a meno di rilanci delle Aspirine, Gosens resterà a Milano.