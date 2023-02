L'Inter si prepara al derby di domenica con una consapevolezza ritrovata e la voglia di ripetere quanto fatto vedere poco più di due settimane fa in Arabia Saudita, quando il Milan fu schiantato nella Supercoppa italiana. Nel frattempo è stato recuperato Lukaku, che può essere decisivo come dimostrato nel match di coppa contro l'Atalanta di martedì sera. "Continuando così, la via per il ritorno definitivo di Big Rom è tracciata, ma, contro il Milan, Dzeko sta ancora un passetto avanti. Ha dalla sua l’aver riposato in Coppa Italia e pure il ricordo di Riad, in cui il bosniaco è stato sublime", spiega la Gazzetta dello Sport.