Grandissima attesa a Milano per Inter-Roma. Nei giallorossi, infatti, oltre al tanto amato José Mourinho, c'è Romelu Lukaku, da idolo a nemico giurato in un'estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, la partita è attesissima per questo ma anche per ragioni di classifica: lo scorso anno a San Siro arrivò un ko cocente per Simone Inzaghi, che stavolta ha calibrato il turnover proprio per arrivare a domenica con tutti i titolarissimi in campo dall'inizio.

E allora niente gara da ex - almeno non dall'inizio - per Frattesi: in mediana riecco Barella con Mkhitaryan e Calhanoglu. In attacco torna la Thu-La dopo la titolarità di Sanchez con il Salisburgo. Fondamentali le fasce: Dimarco ha riposato in Champions ed è pronto per tornare al suo posto, con Dumfries dall'altra parte. In difesa, infine, ci sarà Acerbi tra Pavard e Bastoni: l'ex Lazio sa come si fermano i totem avversari, soprattutto quelli marcati per un anno in allenamento ad Appiano...

