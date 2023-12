Simone Inzaghi pare aver sciolto definitivamente le riserve: Yann Bisseck sarà titolare questa sera contro la Lazio. Il tedesco, che bene ha figurato nella gara contro l'Udinese, farà parte dell'undici iniziale nell'importante match dell'Olimpico, riporta la Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha provato Bisseck in settimana nei tre dietro con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, ma ha valutato anche una soluzione alternativa utilizzando Matteo Darmian. La carenza di elementi sulla corsia destra, però, ha portato Inzaghi a optare per l'impiego di Darmian come quinto di centrocampo.

Per il resto l'Inter anti Lazio sarà composta dai consueti titolari: Lautaro Martinez e Marcus Thuram di nuovo insieme in attacco, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco a centrocampo.